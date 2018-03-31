«Альфа банк» насильно застраховал жительницу Екатеринбурга

Женщина и её мама долгое время были клиентами кредитной организации, но на днях в их взаимоотношениях появилась «трещина». «Оказалось, что одновременно с подписанием договора на кредитную карту, было подписано заявление на включение в коллективный договор страхования, — негодует в своём Facebook Екатерина Животкова. — Стоимостью без малого 1% дополнительно. Документы подписывались пачкой. Данного документа в пачке не было. Подпись, очевидно любому даже без экспертизы графолога, подделана, расшифровки подписи нет».

В доказательство Екатерина предоставила фото подписанных документов и пообещала в случае необходимости дойти до прокуратуры

Между тем, представители банка, не дожидаясь понедельника, сами ответили на претензии Екатерины в социальной сети. Некто Антон Садаров, представившись сотрудником «Альфа банка», написал: «Екатерина, приветствую. Я из Альфы. Понимаю насколько злитесь на нас, любой делал бы также. Конечно, такого в практике нет и сейчас очень хочется во всем разобраться, а виновных наказать. Маме никуда обращаться не нужно, страховку постараемся вернуть. Помните, в какой офис подходили?».

Чем закончится этот конфликт — пока не ясно, однако Екатерина — не единственный клиент банка, недовольный его работой. Так, под постом жительницы Екатеринбурга появился следующий комментарий: «Присоединяюсь. В прокуратуру надо обращаться. У меня с Альфа тоже очень неприятная история произошла. Давно уже не их клиент и терпеть не могу этот банк! У меня было такое впечатление, что они вешают дополнительную комиссию чуть ли не каждый мой шаг, сделанный в их отделении. Отвратительно наглая, а теперь уже просто налицо мошенническая деятельность этой конторы!», — написала Natalia Izotova. Есть и другие нелицеприятные замечания в адрес банка.

Напомним также, что, по статье 327 УК РФ, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов могут грозить виновным 2 годами лишения свободы.