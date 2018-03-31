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«Транс Ком» наказали за «просроченную» мебель
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«Транс Ком» наказали за «просроченную» мебель 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
Орловский районный суд удовлетворил иск местного жителя к ООО «Транс Ком». С компании взыскали не только стоимость товара, но компенсацию морального вреда и наложили штраф.
Мужчина заказал мебель на кухню на 65 тысяч рублей, частично оплатил товар и установку. Однако обновки в назначенный срок не привезли. Пришлось обратиться в суд.
Представитель «Транс Ком» на заседание не явился. И без ответчика суд пришел к выводу, что права покупателя нарушены. В пользу мужчины решено взыскать стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а всего — 94,8 тысячи рублей.
Сообщение «Транс Ком» наказали за «просроченную» мебель появились сначала на РИА 57.
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