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5 правил денежного этикет
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5 правил денежного этикет 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Правило №1  Не стоит обсуждать и осуждать траты других людей, даже если они вам кажутся глупыми, и вы действуете из самых лучших побуждений. Это их выбор, их деньги, а не ваши. Всегда говорите на финансовые темы с осторожностью и пониманием.
Правило №2  Учитывайте финансовое положение друзей, когда планируете совместные развлечения. Не стоит мать, воспитывающую ребенка в одиночку, звать отдыхать в дорогой ресторан. Вы поставите человека в неловкое положение. Впрочем, вы можете не знать, в какой финансовой ситуации на самом деле находится ваш друг, поэтому оставьте выбор за ним.
Правило №3  Скидываясь на общий подарок коллеге или приятелю, обговорите бюджет заранее со всеми участниками складчины. Кому-то 1000 рублей может показаться недостаточным взносом, а другой и 500 сочтет излишним.
Правило №4  «Дружеские услуги» — острая тема. Почему-то многие думают, что приятель должен сделать для них работу бесплатно или с большой скидкой. Хотя, делая что-то для вас, человек тратит столько же времени и ресурсов, как для постороннего заказчика. Оплачиваете его труд достойно.
Правило №5  Помните: «кредит портит отношения». Но если уж пришлось занять деньги, то возвращайте их в оговоренный срок. И не обижайтесь на отказ: дружба дружбой, а спонсировать вас никто не обязан. Возможно, что сейчас человек действительно не может вам помочь, или не хочет — это его право. Лучше отказать другу, чем впоследствии потерять его из-за проблем с возвратом денег.
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