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Российского фаната посадили в тюрьму в Марселе
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Российского фаната посадили в тюрьму в Марселе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российского гражданина Михаила Ивкина обвинили в насильственном нападении на английского болельщика во время беспорядков в Марселе на чемпионате Европы 2016 года, сообщает ТАСС.
По информации Le Figaro, Ивкину предъявлено обвинение в избиении англичанина, который после столкновений получил инвалидность. Суд состоялся 22 марта.
До Ивкина был задержан еще один российский болельщик, которому также предъявили обвинения в организации беспорядков. Он тоже получил наказание в виде тюремного заключения в Марселе.
Ранее сообщалось, что российский гражданин, подозреваемый в участии в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года, предстанет перед судом во Франции.
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