Российского фаната посадили в тюрьму в Марселе

Российского гражданина Михаила Ивкина обвинили в насильственном нападении на английского болельщика во время беспорядков в Марселе на чемпионате Европы 2016 года, сообщает ТАСС

По информации Le Figaro, Ивкину предъявлено обвинение в избиении англичанина, который после столкновений получил инвалидность. Суд состоялся 22 марта.

До Ивкина был задержан еще один российский болельщик, которому также предъявили обвинения в организации беспорядков. Он тоже получил наказание в виде тюремного заключения в Марселе.

Ранее сообщалось, что российский гражданин, подозреваемый в участии в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года, предстанет перед судом во Франции.