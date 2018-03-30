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Сенатор: нужно рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Британии
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Сенатор: нужно рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Британии
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
: НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ РОССИЯНАМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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РФ
— СЕНАТОР ДЖАБАРОВ
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