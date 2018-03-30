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Сенатор: нужно рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Британии
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Сенатор: нужно рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Британии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ РОССИЯНАМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В УСЛОВИЯХ УЧАСТИВШИХСЯ ПРОВОКАЦИЙ ПРОТИВ РФ — СЕНАТОР ДЖАБАРОВ
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