Сенатор: нужно рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Британии

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Правительство поддержало проекты о переходе в другой пенсионный фонд и ПФР

Госдума приняла в третьем чтении закон об оплате услуг ЖКУ без посредников

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