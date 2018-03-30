Жителей несуществующего на карте барака в Королеве переселят до конца года

Об этом сообщили сегодня в администрации городского округа, сообщил корреспондент «360».

Адреса барака, улица Кирова дом 101, нет на карте. Сюда отказываются ехать такси, а скорая теряется в лесу. Это здание — бывшее общежитие

дома-отдыха, где работали большинство жильцов. Здание не стоит на кадастровом учете, потому что во время перестройки его выкупила компания

«Инвест-ресурс», после чего пропала.

Барак, которому 67 лет, совсем обветшал и стал непригодным для жизни: разваливаются полы, сыплется штукатурка, в комнатах холодно, как на улице. В таких условиях живут порядка 30 человек, дом не признают аварийным, хотя износ здания составляет уже 70%. С просьбой решить их проблему, жители обратились к губернатору Андрею Воробьеву

Местные власти разыскали владельца здания. Чиновники не могут расселить людей из аварийного жилья, пока дом находится не в муниципальной собственности. В администрации Королева пообещали, что расселять людей начнут раньше декабря. В случае, если собственник откажется делать это по доброй воле, власти обратятся за помощью в прокуратуру

Жильцы барака рассказали о своей проблеме губернатору накануне в эфире телеканала «360». Воробьев поручил решить проблему. Также губернатор заявил, что обманутые дольщики в этом году получат порядка четырех тысяч ключей от новых квартир.