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Жителей несуществующего на карте барака в Королеве переселят до конца года
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Жителей несуществующего на карте барака в Королеве переселят до конца года 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщили сегодня в администрации городского округа, сообщил корреспондент «360».
Адреса барака, улица Кирова дом 101, нет на карте. Сюда отказываются ехать такси, а скорая теряется в лесу. Это здание — бывшее общежитие
дома-отдыха, где работали большинство жильцов. Здание не стоит на кадастровом учете, потому что во время перестройки его выкупила компания
«Инвест-ресурс», после чего пропала.
Барак, которому 67 лет, совсем обветшал и стал непригодным для жизни: разваливаются полы, сыплется штукатурка, в комнатах холодно, как на улице. В таких условиях живут порядка 30 человек, дом не признают аварийным, хотя износ здания составляет уже 70%. С просьбой решить их проблему, жители обратились к губернатору Андрею Воробьеву.
Местные власти разыскали владельца здания. Чиновники не могут расселить людей из аварийного жилья, пока дом находится не в муниципальной собственности. В администрации Королева пообещали, что расселять людей начнут раньше декабря. В случае, если собственник откажется делать это по доброй воле, власти обратятся за помощью в прокуратуру.
Жильцы барака рассказали о своей проблеме губернатору накануне в эфире телеканала «360». Воробьев поручил решить проблему. Также губернатор заявил, что обманутые дольщики в этом году получат порядка четырех тысяч ключей от новых квартир.
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