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К 2024 году жизнь россиян планируется продлить до 76 лет
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К 2024 году жизнь россиян планируется продлить до 76 лет 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Наша задача — уже к 2024 году достичь продолжительности жизни в 76 лет, а к 2030 году войти в группу стран с продолжительностью жизни 80 лет и более», — цитируют главу Минздрава Веронику Скворцову «Известия».
По словам вице-премьера Ольги Голодец, сейчас средняя продолжительность жизни в стране колеблется от 64 до 680 лет, в то время как в 20 регионах люди живут в среднем меньше 70 лет.
«ФедералПресс» напоминает, что, согласно плану развития России до 2024 года, разрабатываемому администрацией президента, через шесть лет средняя продолжительность жизни должна составлять 78 лет.
В конце прошлого года Вероника Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян. По ее словам в 2017 году средний показатель вырос до 72 лет.
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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