К 2024 году жизнь россиян планируется продлить до 76 лет

Веронику Скворцову «Известия». «Наша задача — уже к 2024 году достичь продолжительности жизни в 76 лет, а к 2030 году войти в группу стран с продолжительностью жизни 80 лет и более», — цитируют главу Минздрава

По словам вице-премьера Ольги Голодец, сейчас средняя продолжительность жизни в стране колеблется от 64 до 680 лет, в то время как в 20 регионах люди живут в среднем меньше 70 лет.

В конце прошлого года Вероника Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян. По ее словам в 2017 году средний показатель вырос до 72 лет.