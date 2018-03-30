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Старшее поколение Соколиной горы узнает историю Дома Пашкова
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Старшее поколение Соколиной горы узнает историю Дома Пашкова 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Экскурсия для пенсионеров в музей будет организована филиалом Соколиная гора» территориального центра социального обслуживания «Сокольники».
Посетителям экскурсии предстоит узнать историю создания здания — шедевра архитектуры классицизма, возведённого по заказу сына денщика Петра I — Петра Пашкова, историю самого дома. Представителям старшего поколения также расскажут о судьбе прочих построек, которые размещены на придомовом участке. Пенсионеры смогут посетить библиотечные отделы Дома Пашкова, где долгое время хранятся старинные рукописи, нотные издания, звукозаписи и даже карты.
Экскурсия начнется в среду четвертого апреля в 10:45 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5 строение 1.
Для участия в экскурсии необходима предварительная запись по телефону: +7 (495) 366-31-30.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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