Старшее поколение Соколиной горы узнает историю Дома Пашкова

Экскурсия для пенсионеров в музей будет организована филиалом Соколиная гора» территориального центра социального обслуживания «Сокольники».

Посетителям экскурсии предстоит узнать историю создания здания — шедевра архитектуры классицизма, возведённого по заказу сына денщика Петра I — Петра Пашкова, историю самого дома. Представителям старшего поколения также расскажут о судьбе прочих построек, которые размещены на придомовом участке. Пенсионеры смогут посетить библиотечные отделы Дома Пашкова, где долгое время хранятся старинные рукописи, нотные издания, звукозаписи и даже карты.

Экскурсия начнется в среду четвертого апреля в 10:45 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5 строение 1.

Для участия в экскурсии необходима предварительная запись по телефону: +7 (495) 366-31-30.