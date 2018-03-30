Меры по увеличению производства и качества российского спортинвентаря обсудили на межведомственном совещании в Минпромторге России

30 марта Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел совещание по развитию спортивной индустрии, в рамках которого обсуждался проект Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года, разработанный совместно с Минспорта России, другими ведомствами, профессиональными ассоциациями и производителями спортинвентаря.

В своём выступлении глава Минпромторга России отметил, что за последние годы был сделан большой шаг по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения.

Если 10 лет назад число граждан, активно занимающихся спортом, оценивалось на уровне 13%, то сейчас — это почти 37%. Соответственно, индустрия спортивных товаров в России стала большим рынком — порядка 600 млрд рублей в год, —

рассказал Денис Мантуров.

Доля российских производителей спортинвентаря сегодня составляет 10-11%. По таким отдельным позициям как лыжи, велосипеды, уличные тренажеры отечественные компании уже занимают доминирующие позиции, однако, как отметил Министр, необходимо наращивать свое присутствие и в наиболее емком сегменте товаров для массового спорта.

Был также затронут такой аспект продвижения российской продукции как госзакупки отечественной продукции спортивной индустрии учреждениями образования, включая детско-юношеские спортивные школы, и субъектами федерации в рамках программ благоустройства дворовых территорий. Было отмечено, что российские компании уже выпускают практически всю линейку товаров, отвечающих этим потребностям, и сейчас важно максимально использовать госзаказ для наращивания объемов производства.

Также в ходе совещания обсуждалось производство товаров и оборудования для спорта высших достижений. По этому вопросу предстоит проделать экспертную работу для выявления возможностей адаптации технологий, которые уже используются в других отраслях. Кроме того, необходима комплексная поддержка производителей, которые могут составить реальную конкуренцию зарубежным игрокам.