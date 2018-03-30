В Минобороны разработали Стандарт предоставления военной ипотеки 

В Минобороны разработали проект стандарта предоставления ипотечного кредита участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В пояснительной записке указывается, что стандарт предусматривает погашение ипотеки фиксированными платежами в течение всего срока кредита. Это позволяет исключить образование задолженности военного по погашению кредита после достижения предельного возраста пребывания на службе.
Также это дает возможность досрочно погасить ипотечный кредит в связи с индексацией накопительного взноса участника НИС. Кроме того, это позволяет увеличить сумму кредита в связи с повышением предельного возраста пребывания на военной службе.
Стандарт также предусматривает проведение рефинансирования ипотечного кредита, ранее полученного участником НИС.
«Реализация проекта приказа повысит эффективность использования средств федерального бюджета и дополнительных расходов федерального бюджета не потребует», — говорится в документе.
Ранее глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что сенаторы выработали решение по устранению проблем, связанных с задолженностью по военной ипотеке.
Поручение создать рабочую группу для урегулирования проблемы военных дала председатель палаты регионов Валентина Матвиенко. К ней обратились обеспокоенные перспективой остаться после окончания службы с «кредитными хвостами» военные.