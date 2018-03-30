Тестирование третьей карты для PUBG пройдет в начале апреля

В прошлой новости про третью карту в Playerunknown`s Battlegrounds мы писали, что ее тестирование должно начаться где-то в начале апреля. Теперь же разработчики поделились точными датами. Первое тестовое будет открыто с 3 апреля 05:00 МСК и вплоть до 5 числа 15:00 МСК, а для участия потребуется специальный ключ. О том, как его получить, пообещали рассказать в понедельник.

Новая карта носит название «Дикий край» и отличается гораздо меньшими масштабами, по сравнению с тем, что мы привыкли видеть раньше в PUBG. Площадь составит всего лишь 16 квадратных километров, что в четыре раза меньше, а значит и стычки станут происходить намного чаще. Как будет играться на деле — скоро и узнаем, но создатели предупреждают, что это «супер-ранняя» версия, а значит карта еще не раз будет изменена.