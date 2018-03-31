Тестирование новой карты для PUBG начнется на следующей неделе

Новая карта для Playerunknown’s Battlegrounds размером в четверть от двух уже имеющихся в игре была представлена в виде не большого тизера на GDC.

Сейчас разработчики планируют провести тестирование карты «Дикий рай» в период с 3 по 5 апреля, дабы удостовериться в ее работоспособности и доработать недочеты. К сожалению, не все смогут принять участие в тесте, но лишь те, у кого есть специальный ключ. Подробнее о шансе помочь разработчикам расскажут в понедельник.

Режим «королевской битвы», несмотря на размер карты, никуда не денется. PUBG Corp. обещает более частые стычки среди соревнующихся, что непременно отразится на игровой механике в целом.