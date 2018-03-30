В Самаре 4 апреля закроют МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

В четверг, 29 марта, зам главы Самара Владимир Василенко , с представителями департамента транспорта, областной инспекцией по труду, областного профсоюза собрали коллектив муниципального предприятия Самары «Пассажирское автотранспортное предприятие» (ПАТ), где было заявлено о прекращении работы предприятия с 4 апреля, сообщает blog-matveev.

Причина — гигантские долги МП, около 600 млнруб., накопившиеся за последние 5 лет и невозможность далее ни платить зарплату 1,2 тысячному коллективу ПАТ, ни ремонтировать автобусы, из 240 которых сейчас в рейс выходят только 160, ни платить лизинговые платежи за купленные в 2014 году мэрией автобусы.

«Инвестором», который возьмет на себя погашение долгов МП и сохранение бесперебойной работы автобусного транспорта называют ООО «Самара Авто Газ» (САГ), одно из крупнейших частных транспортных предприятий Самары, на данный момент имеющее на рейсах около 170 новых автобусов и занимающее около 25% рынка транспортных перевозок. В отличие от других «частников» САГ уже четыре года возит льготников по социальным картам. По условиям соглашения с мэрией Самары (документ пока получить не удалось), САГ погасит долги ПАТа около 500 млн руб, купит за свой счет под мундиаль еще 100 новых автобусов (уже купил) и трудоустроит у себя большую часть (800 чел из 1200) работников банкротящегося ПАТ.