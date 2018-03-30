Вручена миллионная социальная карта москвича 

Сегодня, 30 марта, во флагманском офисе «Мои Документы», расположенном на Пресненской набережной, состоялось вручение миллионной социальной карты москвича на базе платежной системы «Мир». Ее получила жительница Центрального административного округа Москвы 33-летняя Алина Аджигитова. Корреспондент «ВМ» побывала на торжественной церемонии и поговорила с Алиной Аджигитовой.
— Алина, поздравляем, скажите, вам быстро оформили социальную карту?
— Да, и документы собирали в одном центре «Мои документы». Персонал здесь вежливый и терпеливый. Все объясняют, советуют. Спасибо всем за это. Моя подруга живет в Германии и говорит, что у них сбор документов для соцпакета — процесс долгий и сложный. Приходится тратить время на проезд, ожидания, потому что все документы нужно брать в разных местах. А у нас в Москве очень удобно.
— Вы — многодетная мама, расскажите о своей семье.
— Моя семья многонациональная, мама из Белоруссии, она инженер-технолог по хлебобулочным, макаронным и кондитерским изделиям. Папа из Баку, музыкант, который может сыграть на любом клавишном инструменте. Муж туркмен, он предприниматель. Я по специальности дирижер-хоровик, педагог дополнительного образования. Играю на фортепиано, преподаю детям сольфеджио, фортепиано, академический вокал. А еще я мама трех малышей. Старшей дочке Анжелике три с половиной года, среднему сыну Даниэлю полтора, младшей Алике 2 месяца.
— У вас такие маленькие дети, а вы уже вышли на работу?
— Сейчас такое время, когда нужно зарабатывать. Муж у меня предприниматель, стабильности в этой сфере нет, поэтому сейчас он без работы и позволяет мне несколько дней в неделю работать, пока он сидит с детьми. Расходов у нас достаточно много. Только на дополнительное образование Анжелики мы тратим 45-50 тысяч в месяц. Дочка занимается гимнастикой, фигурным катанием, вокалом, учит английский, начинает китайский, ходит в бассейн. Также к ней два раза в неделю приходит педагог, средний сын прислушивается к занятию и даже пытается принять в нем участие. Даниэль любит рисовать, учить буквы и цифры, ему нравится посещать развивающий клуб. Алика еще слишком маленькая, поэтому всегда находится со мной или мужем. Я надеюсь, что теперь благодаря этой карте смогу пользоваться всеми льготами, положенными многодетной маме. Бесплатный проезд, скидки продуктовых магазинах, товарах для детей, аптеках — хорошее подспорье.
Вместе с Алиной Аджигитовой на торжественную церемонию пришла ее ученица 19-летняя Виктория Копытина.
— Мы знакомы с Алиной уже 7 лет. Она потрясающий педагог, мудрая женщина, уникальный человек. У меня такое ощущение, что Алина прожила уже много жизней, столько в ней опыта и знаний, которыми она готова поделиться. Она очень добрая, отзывчивая, замечательная. Поэтому именно она получила миллионную социальную карту. Таким людям, как мой учитель жизнь преподносит сюрпризы и подарки. Потому что они их достойны, — сказала Виктория.
Сегодня социальную карту москвича на базе платежной системы «Мир» может получить любой желающий льготник, в том числе пенсионеры, студенты, малообеспеченные, многодетные семьи, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья.
— Оформить социальную карту, — рассказывает ответственная за координацию деятельности центров госуслуг ЦАО «Мои документы» Татьяна Леонова, — можно в любом из 128 центров государственных услуг Москвы, причем пакет документов минимальный. Необходимы документы, подтверждающие личность и льготу обратившегося. Также нужна фотография, но сфотографироваться можно на месте, то есть в самом центре. Социальная карта оформляется в течение 30 дней. Замечу, что на период оформления социальной карты заявителю, имеющему право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси и маршрутных такси) выдается временный единый социальный билет.
— Эта социальная именная карта, — поясняет корреспонденту «ВМ» заместитель генерального директора ГУП «Московский социальный регистр» Дмитрий Скворцов — совмещает в себе две карты, во-первых, вы можете получить определенную скидку, а во-вторых, оплатить оставшуюся часть этой же картой. Например, вы приходите на каток, прикладываете карту, вам пересчитывают положенную именно вам скидку (зачастую это 50% от стоимости услуги), а вторую половину вы оплачиваете с карты. Эту карту с сентября прошлого могут получать и школьники. Она дает им дополнительные возможности, например, бесплатно посещать столичные музеи. Правда, платежная система в этой карте заблокирована, ребенок не сможет ею расплачиваться. Однако, по достижению 14-летнего возраста карту можно активировать, открыть счет, куда родители смогут класть деньги, а подросток будет использовать карту в полном объеме. С 1 июля 2017 года социальные карточки стали выпускаться с платежной системой «Мир», за девять месяцев их получили 1 000 000 льготников. Сейчас у нас действует большой проект, мы договариваемся с регионами о взаимном приеме карт. Недавно мы запустили скидку для московский студентов на горно-лыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Теперь студент из Москвы предъявляет свою соцкарту в Сочи и получает скидку. У нас уже более пяти с половиной тысяч точек по всей стране, где владельцам карточек представляют скидки.
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