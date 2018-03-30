В Москве выдали 1 млн социальных карт на базе платежной системы «Мир»

Москве состоялось торжественное вручение миллионной социальной карты москвича, выпущенной на базе национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает оператор платежной системы — АО «Национальная система платежных карт».

Как напоминают в компании, выпуск «Социальных карт москвича» с расчетным приложением платежной системы «Мир» стартовал в июле 2017 года. Проект реализуют совместно ГУП «Московский социальный регистр» (подведомственная организация Департамента информационных технологий Москвы), НСПК банк ВТБ . К 1 июля 2020 года все жители Москвы, имеющие право на меры социальной поддержки, будут обеспечены соцкартой на базе платежной системы «Мир».

«С 1 июля 2017 года все новые, а также перевыпускаемые социальные карты в столице выходят на базе платежной системы «Мир». Всего за девять месяцев жителям выдан уже миллион таких соцкарт. На социальную карту с расчетным приложением на базе платежной системы «Мир» можно перевести различные социальные выплаты, например пенсию или стипендию… Кроме того, с помощью платежного приложения социальной карты возможно осуществить оплату государственных услуг на портале мэра Москвы mos.ru без комиссии», — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов

Сегодня расчетное приложение «Мир» — это полноценное банковское приложение, позволяющее оплачивать товары и услуги, в том числе с помощью бесконтактной технологии, снимать наличные в сети банкоматов и осуществлять переводы привычным способом, подчеркивается в релизе.

«Аудитория держателей карты москвича очень широкая, ими пользуются многие жители столицы — от молодых мам и студентов до пенсионеров. Чтобы сделать для них использование городских сервисов еще более удобным, мы вместе с партнерами — банком ВТБ и Московским социальным регистром — продолжим внедрять новые технологии и возможности, которые будут полезны и интересны всем держателям карт», — отметил заместитель начальника управления по развитию нефинансовых сервисов и реализации федеральных и региональных программ АО «НСПК» Сергей Романов

По продукту предлагаются привычные платежные сервисы и условия по ним: оплата единого платежного документа без комиссии, бесплатное снятие наличных в банкоматах группы ВТБ. Клиентам пенсионного возраста доступны бесплатное СМС-информирование, ежеквартальное начисление дополнительного дохода в сумме 4% годовых на остаток средств.

«С нового года банк ВТБ подключил социальные карты москвича к кешбэк-сервису платежной системы «Мир». Сегодня их владельцы могут получать вознаграждение, расплачиваясь в торгово-сервисных предприятиях, участвующих в программе. Максимальный размер возврата средств составляет 20% от суммы покупки», — указал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов

«Учащиеся и студенты подают заявление на портале мэра Москвы mos.ru. Для всех остальных категорий оформить социальную карту можно в любом из 128 центров госуслуг Москвы, без привязки к месту жительства… Напоминаем для жителей, что сделать это просто: достаточно представить документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на получение меры социальной поддержки, и фотографию (фотографию можно принести в электронном виде на флешке или осуществить фотографирование непосредственно в окне приема). Срок оформления социальной карты — не более 30 календарных дней. На время изготовления карты при наличии права на бесплатный проезд заявителю выдается временный единый социальный билет, который дает право проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси). Билет действует 30 календарных дней со дня первой поездки», — напомнила начальник управления государственных услуг центров госуслуг города Москвы Татьяна Порецкова.

Она уточнила, что миллионную соцкарту с платежным приложением «Мир» получила многодетная мама из Пресненского района Центрального административного округа Москвы.