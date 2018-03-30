В нижегородских магазинах массово скупают огнетушители

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вынудил россиян задуматься о собственной безопасности. За несколько дней после случившейся трагедии некоторые магазины Нижнего Новгорода совсем опустели, в других осталось по несколько огнетушителей. Закупаются как в розницу, так и оптом: торговые центры, организации и предприятия. Все разом решили либо обновить просроченные огнетушители, либо доукомплектовать запасы перед внеплановыми проверками пожарных инспекторов.

«ПожКомплект НН» занимается оптово-розничной продажей противопожарного оборудования. Менеджер фирмы сообщил, что с 26-27 марта резко подскочил спрос на огнетушители и на их перезарядку. На складе ещё есть небольшой ассортимент, однако какого-то товара уже нет и нужно ждать ближайшую поставку, которая будет не раньше следующей недели.

В компания «ПожСнаб» также рассказали об активных продажах за последние дни. Нижегородские предприниматели скупили почти все огнетушители, организации стоят в очереди на приобретение новых. По словам сотрудника компании, следующая поставка, в лучшем случае, будет на новой неделе.

Гипермаркет «Castorama» тоже не обошёл резкий скачок продажи средств пожаротушения — в наличии огнетушителей нет. Разбирают по несколько огнетушителей в одни руки.

— Какой-то мужчина взял аж 9 штук сразу!, — рассказал продавец.

Новый товар привезут только 7 апреля.

Приобрести огнетушители сейчас можно в магазинах сети «Ордер». За последнее время оптовая продажа увеличилась на 5%, в розницу же скупили на несколько штук больше обычного. Огнетушители есть как в наличии, так и на складах.

Пользоваться огнетушителями совсем не сложно. Главное — прочитать инструкцию и запомнить последовательность действий. Там же написано, где и как его хранить, указан срок годности. Разумеется, огнетушитель не обязательный предмет в быту, но с ним как-то поспокойнее.