«Раскупают целыми фурами»: ростовчане стали массово запасаться огнетушителями

После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» из ростовских магазинов, специализирующихся на продаже противопожарного оборудования, исчезли практически все огнетушители. Кое-где купить их теперь можно только по предварительной заявке.

— Сейчас в городе ажиотажный спрос на огнетушители. Практически все за два дня разгребли, огнетушителей ОП-4 в городе вообще не осталось. У нас еще можно приобрести углекислотные огнетушители на три литра. Ближайшие поставки ждем после 6 апреля, — рассказали корреспонденту 161.ru в компании «Пожарная безопасность».

Представители магазина «Пожарный сервис» рассказали, что огнетушители у них пока не закончились, но раскупают их очень быстро.

— Спрос сейчас на них очень хороший. Прямо сейчас у нас магазин полон посетителями, и многие из них пришли именно для того, чтобы купить огнетушители, — сообщили в «Пожарном сервисе».

В специализированном магазине Uniforma огнетушители тоже расходятся, как горячие пирожки. Их здесь продают только по заявкам.

— Высылайте заявку, мы посмотрим, что осталось на складе. Запас огнетушителей у нас меняется каждый час. Сейчас ажиотаж на огнетушители большой, в городе их практически ни у кого нет, — рассказали по телефону в Uniforma.

Специалисты говорят, что высокий спрос на огнетушители во многом связан с массовыми проверками пожарной безопасности в торговых центрах. Многие организации решили заранее подготовиться к ним, поэтому и раскупают в большом количестве первичные средства пожаротушения.

— Сейчас в Ростове практически не осталось огнетушителей. У нас тоже закончились, мы уже продаем те, которые нам еще только должны привезти со склада. После пожара в Кемерово огнетушители стали закупать фурами, больше всего покупателей из торговых центров. Видимо не хотят попасть на большие штрафы, вот и закупаются. Завтра выходной, а наш магазин будет работать, потому что у одного из ростовских торговых центров в понедельник будет проверка, и его сотрудники слезно просят продать им огнетушители, — рассказал 161.ru сотрудник производственно-консультационного центра по охране труда.