Топ-10 нарезных батонов России

Батоны из 36 регионов России проверялись по 48 показателям качества и безопасности: наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесеней, а также бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Ничего из перечисленного в исследованном хлебе не было обнаружено. Из всех представленных образцов было выбрано 10 лучших, отмеченных Знаком качества, товарами повышенного качества были признаны 37 батонов, качественными — 69, с нарушениями — 21.

Товары, отмеченные Знаком качества:

ОАО «Волжский пекарь» (г. Тверь)

«Черемушки». Каждый день. «ПОСТный продукт» (г. Москва)