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Топ-10 нарезных батонов России
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Топ-10 нарезных батонов России 

Гастроном 59 минут назад
Фото: Гастроном
Батоны из 36 регионов России проверялись по 48 показателям качества и безопасности: наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесеней, а также бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Ничего из перечисленного в исследованном хлебе не было обнаружено. Из всех представленных образцов было выбрано 10 лучших, отмеченных Знаком качества, товарами повышенного качества были признаны 37 батонов, качественными — 69, с нарушениями — 21.
Товары, отмеченные Знаком качества:
ЗАО «Хлеб» (г. Тверь)
ЗАО «Хлебозавод № 22» (г. Москва)
ОАО «Волжский пекарь» (г. Тверь)
ОАО «Серпуховхлеб» (г. Серпухов)
«Болоховский хлеб» (г. Болохово)
«Вязьма» (г. Вязьма)
«Золотой колобок» (Владимирская обл. )
«Черемушки». Каждый день. «ПОСТный продукт» (г. Москва)
«Череповецхлеб» (г. Череповец)
«Щелковский» (г. Щелково)
Интересно, что больше всего замечаний у экспертов возникло к продукции Центрального федерального округа, где зафиксированы нарушения у товаров 12 брендов. При этом девять из них производятся в Москве и Московской области, два — в Рязанской и один — в Костромской.
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