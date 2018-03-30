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Четырнадцать работников тюменской строительной компании остались без зарплаты
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Четырнадцать работников тюменской строительной компании остались без зарплаты 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 30 марта, суд оштрафовал директора строительной компании ООО «ПМК-507», который не выплачивал заработную плату своим сотрудникам. С февраля по сентябрь 2017 года 14 работников компании не получали зарплату.
В итоге директора задолжал им 839 000 рублей. Когда делом занялись правоохранительные органы, директор выплатил зарплату сотрудникам. — Было возбуждено административное дело. Долги по зарплате были погашены в ходе расследования, в том числе благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, — рассказали в пресс-службе Тюменской областной прокуратуры.
После выплаты долгов директора фирмы оштрафовали на 30 000 рублей, а дело закрыли.
Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени тысячи жителей города не получают заработную плату. Например, 269 бывших сотрудников ООО «Завод ОПБ „Сибкомплектмонтаж“» уже третий год не могут получить свои зарплаты.
Читайте нашу инструкцию о том, что делать в случае невыплаты долгов.
Есть ли на вашем предприятии проблемы с выплатой зарплаты? Вовремя ли перечисляют деньги? Существует ли практика «серых» зарплат? Вы, как и несколько тысяч тюменцев, тоже не можете добиться от работодателя честно заработанных денег? Делитесь своими историями, выслушаем каждого: 8-982-781-74-07, редакция 72.ru. Можно присылать сообщения в Viber, Telegram. Или в нашу группу «ВКонтакте».
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