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Форум TOP Marketing
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Форум TOP Marketing 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Сегодняшний покупатель чувствителен к цене. Многие хотят покупать только на скидках. Что может противопоставить миру ценовой конкуренции современный маркетинг и маркетологи? Как брендам-лидерам удается растить продажи без снижения цены и увеличивать прибыль?
Форум TOP Marketing ежегодно собирает лучшие идеи на рынке, самых продвинутых маркетологов и крутые кейсы. Все для того, чтобы маркетологи смогли сделать «апгрейд» и вернуться к работе с зарядом новых умений и знаний.
На форуме:
Идеи для роста — новые кейсы
Как внедрять? — Бизнес-процессы в маркетинге с чек-листами
Супер-бонус — конференция «Я директор по маркетингу»: как управляют командой и собой лучшие!
Полезные знакомства и решение ваших вопросов экспертом из отрасли — специальная сессия TOP Marketing Networking
Плюс:
Высокий уровень спикеров: 90% — директора по маркетингу с опытом 15+
Контент — главное практическая польза, а не шоу  Британский диплом по маркетингу участникам мастер-класса 26 апреля
Отраслевая специфика для разных секторов!
Главные темы:
ЗАПУСК НОВЫХ ПРОДУКТОВ
ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН СТРАТЕГИЯ
РЕБРЕНДИНГ
РЕКЛАМА
УПАКОВКА
УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ И CRM  СТОРИТЕЛЛИНГ И КОНТЕНТ
ВИДЕО-РЕКЛАМА
ДИДЖИТАЛ-ПРОДВИЖЕНИЕ
ГЕЙМИФИКАЦИЯ
AGILE
ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Форум в цифрах
3 дня, 3 потока
60+ спикеров
500+ участников
2 диплома — российский и британский
Sostav.ru: последние новости
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