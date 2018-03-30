Казанские мошенники придумали новые способы обмана 

В последнее время все большую популярность приобретает мошенничество при купле-продаже в интернете. При этом в группе риска оказываются преимущественно продавцы какого-либо товара, давшие об этом объявление во Всемирной паутине. Схемы обмана разные, но дело всегда заканчивается тем, что злоумышленники получают доступ к банковской карте или мобильному банку давшего объявление и снимают оттуда все деньги до копейки. Первый способ добраться до вашей банковской карты или мобильного банка рассчитан на наиболее легковерных. Мошенник звонит продавцу автомобиля, мебели, бытовой техники и т.д. и сообщает, что не только готов купить выставленный на продажу товар, но и горит желанием внести приличную сумму в качестве предоплаты, перечислив ее на банковскую карту продавца. Тот на радостях сообщает не только ее 16-значный номер, но также свое имя и фамилию, срок действия и секретный CVV-код на обратной стороне карты. А в скором времени обнаруживает, что кто-то уже успел снять с нее все деньги. Другой сравнительно честный способ отъема денег у населения, как любил выражаться Остап Бендер, более изощренный. На телефон человека, разместившего информацию на Avito или любом другом сайте бесплатных объявлений, отправляется вредоносное SMS-сообщение, содержащие вирус, который может выкачать из сотового телефона всю содержащуюся в нем информацию. Стоит только открыть это SMS, пришедшее с незнакомого номера, как человек тут же превращается в потерпевшего. Мошенники взламывают его мобильный банк и выкачивают оттуда все средства, которые там находятся. — Чтобы оградить себя от подобных мошеннических действий в интернет-объявлениях о продаже чего-либо, достаточно указывать номер сотового телефона, который не подключен к мобильному банку. Также не стоит открывать пришедшие с незнакомых номеров SMS с таким содержанием, как «Для вас подарок», «Смотри, какие фото я нашел», «Обмен» и тому подобными, — рассказал сегодня на брифинге врио начальника отделения по раскрытию мошенничеств УР УМВД РФ по Казани Раиль Куряков. — За два первых месяца 2018 года в столице республики было зарегистрировано 452 мошенничества общеуголовной направленности, больше половины из которых (268) связаны с использованием мобильной связи и сети интернет. Нередки случаи, когда преступники сами назначают встречу для покупки товара, демонстрируют на своем мобильнике операцию успешного проведения электронного платежа, забирают товар и исчезают вместе с ним, в действительности так и не оплатив его. Чтобы не попасться на их удочку, необходимо дождаться SMS-уведомления от банка о поступлении денег либо настоять на расчете наличными. Продолжает исправно работать старая проверенная схема «Родственник попал в беду». Так, в феврале 2018 года 79-летнему жителю Приволжского района Казани позвонил неизвестный, который сообщил, что его сын стал виновником ДТП со смертельным исходом, и чтобы замять дело, нужно срочно перечислить 150 тысяч рублей на счет, который он укажет. Пенсионер поспешил к ближайшему терминалу, и перевел требуемую сумму, но произошел технический сбой, и на названный мошенником счет было перечислено только 80 тысяч рублей. Позже мужчина позвонил сыну, и от него узнал, что стал жертвой афериста. Он написал заявление в полицию, но разыскать злоумышленника пока не удалось. Довольно часто жертвами мошенников оказываются пожилые люди. Одни мошенники звонят им, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, сообщают о якобы только что проведенной реформе, в связи с которой полагается солидная прибавка к пенсии, и просят продиктовать им данные банковской карты, включая секретный CVV-код на ее обратной стороне. Другие выманивают эти данные под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки. Результат и в том, и в другом случае один и тот же. Все деньги с карты исчезают. Чтобы этого не произошло, следует помнить, что подобные выплаты дистанционно не производятся, а для перечисления денег на карту вполне достаточно знать 16-значный номер на ее лицевой стороне. О том, как следует себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказала доцент кафедры дефектологии и клинической психологии КФУ Инна Кротова. — Мы живем в информационном пространстве, которое чаще всего виртуальное, — отметила она. — Мошенники, которые обманывают дистанционно, используют принцип работы манипулятора. Во-первых, они должны привлечь внимание своей будущей жертвы, которой чаще всего оказываются люди с заниженной самооценкой, и поэтому их эмоциями легко управлять. Убедить их в том, что они имеют дело с надежным источником информации. Во-вторых, пообещать, что, совершив то или иное действие, человек получит для себя выгоду. И в-третьих, призвать его совершить это действие немедленно, пока он еще не успел сообразить, что к чему. Как себя следует вести? Надо попытаться определить, от кого исходит информация, насколько надежный это источник. Для этого может быть достаточно просто сосчитать от одного до десяти. А главное, не надо действовать сразу. Надо отложить это на полчаса, а еще лучше на час. Скорее всего, в этом случае вы примете правильное решение. Евгений Аксенов.