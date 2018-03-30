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Шокированная китаянка пожаловалась властям на перевод слова со своей одежды
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Шокированная китаянка пожаловалась властям на перевод слова со своей одежды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница китайского города Циндао, провинция Шаньдун, потребовала компенсацию от магазина, который продал ей одежду с надписью «die». Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Женщина утверждает, что не знала перевода надписи и не могла понять, почему на нее глазеют участники родительского собрания в школе, пока учитель не объяснил, что в переводе с английского слово «die» означает «умри».
Шокированная женщина отнесла одежду обратно в магазин и потребовала компенсацию. Там ее попытались убедить, что у надписи могут быть и другие значения, а затем предложили 400 юаней (3,6 тысячи рублей). Она сочла сумму недостаточной и пожаловалась властям.
По словам женщины, происшествие причинило ее семье значительный эмоциональный ущерб. Кроме того, она утверждает, что из-за этого ее ребенок стал часто плакать. Случай разбирает местный надзорный орган.
«Некоторые покупатели не знают английский язык, поэтому розничным торговцам следует проявлять осмотрительность при продаже таких товаров», — утверждает шаньдунский юрист Ли Юньшэн.
В феврале сообщалось, что американец заметил на ноге своей соседки в самолете татуировку, которая в переводе с китайского означает «мисо» — суп из соевого творого-тофу. Он предположил, что она не знала значения иероглифов, но не решился спросить.
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