Шокированная китаянка пожаловалась властям на перевод слова со своей одежды

Жительница китайского города Циндао , провинция Шаньдун, потребовала компенсацию от магазина, который продал ей одежду с надписью «die». Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Женщина утверждает, что не знала перевода надписи и не могла понять, почему на нее глазеют участники родительского собрания в школе, пока учитель не объяснил, что в переводе с английского слово «die» означает «умри».

Шокированная женщина отнесла одежду обратно в магазин и потребовала компенсацию. Там ее попытались убедить, что у надписи могут быть и другие значения, а затем предложили 400 юаней (3,6 тысячи рублей). Она сочла сумму недостаточной и пожаловалась властям.

По словам женщины, происшествие причинило ее семье значительный эмоциональный ущерб. Кроме того, она утверждает, что из-за этого ее ребенок стал часто плакать. Случай разбирает местный надзорный орган.

«Некоторые покупатели не знают английский язык, поэтому розничным торговцам следует проявлять осмотрительность при продаже таких товаров», — утверждает шаньдунский юрист Ли Юньшэн.

В феврале сообщалось, что американец заметил на ноге своей соседки в самолете татуировку, которая в переводе с китайского означает «мисо» — суп из соевого творого-тофу. Он предположил, что она не знала значения иероглифов, но не решился спросить.