Карта защиты иммунитета для аллергиков появилась в Беларуси

От некогда редкой, а в нашем веке гнетущей аллергии только в Беларуси сегодня страдают, испытывая повышенный жизненный дискомфорт, свыше 60 тысяч человек. Именно для них в интернет-компании " Яндекс . Погода" появилась карта, которая будет наглядно информировать о концентрации пыльцы в атмосфере республики.

Украины и Казахстана. Личный домашний иммунолог сможет сообщать своим потенциальным клиентам, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие заболевание. Яндекс-подсказка проинформирует о 15 самых распространенных аллергенах и проанализирует состояние природы в Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях, а также в отдельных регионах России

По данным специалистов, в РБ сезон аллергии — «плавающий». Обычно он начинает проявляться в апреле, когда в воздухе накапливается концентрация пыльцы ольхи, березы и орешника. Ближе к маю зацветают ива, сосна и вяз.

Правда, год на год не приходится. Растения, увы, не зацветают строго по календарю. Поэтому и универсальные таблицы цветения не всегда помогают подверженному аллергии. Чтобы повысить степень достоверности рекомендаций, «Яндекс. Погода» предоставляет прогноз концентрации каждого аллергена за семь суток. Для этого приводятся данные компании Aerostate, которая проводит расчеты ежедневных проб воздуха, определяет зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков.

Благодаря «иммунной подсказке», люди смогут заранее определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения. На карте также доступен и долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за предыдущие семь лет. Изучив его, человек может, по рекомендации врачей, заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.