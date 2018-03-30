Стартап Magic Leap потребовал от разработчиков хранить AR-очки в сейфах

Фото: Magic Leap

Стартап Magic Leap, выпустивший AR-очки после шести лет секретной разработки, начал первые поставки разработчикам-партнерам. Компания выдвинула условия, согласно которым партеры обязаны хранить устройства в запертых сейфах, пишет Bloomberg

Magic Leap разослала ограниченное количество устройств. Остальные партнеры получат AR-очки до конца года. Чтобы избежать утечек, компания требует от разработчиков ПО хранить очки в закрытых сейфах все время, пока они не используются в работе.

По данным Bloomberg, один из партнеров уже отказался от сотрудничества со стартапом из-за слишком жестких требований. Источники агентства сообщали, что розничная стоимость очков составит $1,5-2 тыс. Для сравнения, AR-шлем Hololens от Microsoft разработчики могут получить за $3-5 тысяч.

В начале марта Magic Leap привлекла еще $461 млн Основным инвестором стал государственный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). Остальные инвестиции проект получил от нескольких «отобранных новых инвесторов».

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Разработчик очков дополненной реальности Magiс Leap обвинил сотрудника в мошенничестве на $1 млн В конце 2017 года стартап показал первый за шесть лет работы продукт — очки дополненной реальности Magic Leap One, релиз которых намечен на 2018 год. Компания пообещала выпустить специальный пакет, в который войдут необходимые для работы с очками документы и инструменты: сами очки, контроллер и система для обработки данных и графики Lightpack.

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