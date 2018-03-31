Опубликован рейтинг интернет‐магазинов России

Аналитическое агентство Data Insight опубликовало рейтинг E‐Commerce Index TOP‐100 2017, в котором перечислены сто самых крупных магазинов российского сегмента интернета. В основе оценки — данные по объему онлайн‐продаж и количеству заказов в 2017 году.

Для построения рейтинга была использована комплексная методика, учитывающая, в том числе, поэтапное изменение данных, представленных самими магазинами. Сортировка по умолчанию — по объему

онлайн-продаж, уточнили авторы.

Во главе списка второй год подряд находится Wildberries, объем

интернет-продаж

которого увеличился на 40% в прошлом году.