Опубликован рейтинг интернет‐магазинов России 

Аналитическое агентство Data Insight опубликовало рейтинг E‐Commerce Index TOP‐100 2017, в котором перечислены сто самых крупных магазинов российского сегмента интернета. В основе оценки — данные по объему онлайн‐продаж и количеству заказов в 2017 году.
Для построения рейтинга была использована комплексная методика, учитывающая, в том числе, поэтапное изменение данных, представленных самими магазинами. Сортировка по умолчанию — по объему
онлайн-продаж, уточнили авторы.
Во главе списка второй год подряд находится Wildberries, объем
интернет-продаж
которого увеличился на 40% в прошлом году.
Минфин предлагает снизить беспошлинный лимит на посылки из‐за рубежа. Если нововведения вступят силу, то уже со следующего года все покупки россиян в интернет‐магазинах стоимостью выше 500 евро будут облагаться пошлиной в размере 15%. При этом покупатель не сможет обойти сбор, так как он автоматически будет включен в финальную стоимость товара. В перспективах трансграничной торговли разбирался «360».