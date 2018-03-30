Около 5 тыс. бесплатных карт Пензы появится в гостиницах в преддверии ЧМ-2018

ПЕНЗА , 30 марта. / ТАСС /. Бесплатные карты Пензы, в том числе подробная схема исторического центра, появятся в гостиницах города в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела туризма минкультуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

"Это бесплатная карта Пензы и старого центра — двусторонняя. Мы ее специально сделали в рамках подготовки к чемпионату. Она будет в каждом гостиничном номере, в каждой гостинице Пензы", — сообщил Уколов.

Как отметили в пресс-службе регионального минкультуры и туризма, общий тираж карт составит 5 тыс. экземпляров. «Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства», — отметили в министерстве.

Номерной гостиничный фонд в регионе составляет порядка 7 тыс. номеров. В дни чемпионата туристов и болельщиков готовы разместить 17 пензенских гостиниц, из них 12 имеют «звезды». Власти региона рассчитывают на увеличение турпотока в Пензе во время чемпионата мира, благодаря близости города к Саранску (около 110 км), который примет четыре матча первенства.