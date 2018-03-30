ОНФ предложил сделать проект «Подарок новорожденному» федеральным

С 1 января по инициативе правительства Москвы женщины получают подарочные наборы при рождении ребенка. Они включают детское белье, одежду, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и присыпки.

"Эксперты Общероссийского народного фронта выступили с предложениями по расширению инициативы «Подарок новорожденному», распространив его на всю страну. Инициативы ОНФ будут направлены в правительство РФ", — передает пресс-служба движения.

Среди вариантов реализации проекта — «предоставление коробки с вещами для ребенка малообеспеченным семьям вместе с денежным пособием», отметили в пресс-службе. Отмечается, что эксперты ОНФ также предлагают вариант, при котором «Подарок новорожденному» могут получить все семьи, вне зависимости от уровня дохода, в этом случае мама может выбрать — взять коробку или денежную компенсацию.

"Как отмечают эксперты, стоимость набора товаров может соответствовать величине пособия на ребенка, притом это должна быть оптовая стоимость, при покупке того же набора товаров самостоятельно в розницу стоимость всего комплекта будет в полтора-два раза выше. Таким образом, родители смогут выбрать — получить набор товаров для ребенка или единовременное пособие", — говорится в сообщении движения.

"Считаю очень важным, что мы предоставляем именно коробку, а не отдельные вещи или карточку с деньгами, потому что у некоторых мам в первые дни после родов зачастую нет возможности выйти в магазин. Сейчас москвички получают коробку при выписке, а внутри — те вещи, которые нужны именно на этот момент, чтобы маме, если есть такая необходимость, было во что одеть малыша, когда они уезжают из роддома", — приводит пресс-служба слова эксперта ОНФ, генерального директора АНО Центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор Родителей» Татьяны Буцкой.

В ОНФ отмечают, что подход к формированию таких наборов должен быть дифференцированным: на федеральном уровне может быть утвержден минимальный список самого необходимого, который регионы смогут дополнить на свое усмотрение. По данным сообщения, эксперты также предложили скорректировать медицинскую составляющую набора, добавив в него ряд необходимых средств и препаратов, а для детей, рожденных раньше срока, должен быть отдельный набор.