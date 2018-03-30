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Житель Барнаула лишился квартиры, взяв в долг 10 тысяч рублей
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Житель Барнаула лишился квартиры, взяв в долг 10 тысяч рублей 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Обратившийся за микрозаймом в размере 10 тысяч рублей житель Барнаула подписал договор купли-продажи на свою квартиру, думая, что оформляет ее в залог.
Как сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края, мужчина не мог пойти за кредитом в банк или микрофинансовую организацию из-за наличия задолженностей по другим займам. Поэтому он обратился к частному лицу, контакты которого нашел в газете.
Через некоторое время после подписания договора заемщик был оповещен о том, что квартира принадлежит другому собственнику, который подал иск о выселении бывшего владельца.
Однако суд признал договор купли-продажи квартиры недействительным, придя к выводу, что передача денег лицом, приобретшим квартиру, не доказана.
Кроме того, суд пришел к выводу, что продавец квартиры в момент совершения сделки был лишен способности понимать значение своих действий и руководить ими.
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