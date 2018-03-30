ГК «Инград» запустила программу лояльности для клиентов 

МОСКВА, 30 марта — РИА Недвижимость. Группа компаний «Инград» запустила программу лояльности «Клуб привилегий» для своих клиентов, говорится в пресс-релизе компании.
"Теперь каждый настоящий, будущий и уже состоявшийся покупатель недвижимости, может получить скидку или иные преференции от партнеров компании", — сообщается в нем.
На сегодняшний день число партнеров составляет более 30 организаций из сферы торговли, строительных материалов, спортивных и образовательных учреждений, а также сервисных услуг, что дает возможность приобретать ряд товаров со скидкой, а также обеспечивать клиентов различными сервисным услугами от ремонта до переезда.
"Масштабная программа лояльности от ГК «Инград» с большим количеством партнеров и участников — одно из приоритетных направлений по развитию клиентского сервиса группы и в 2018 году. Благодаря тесному сотрудничеству с рядом магазинов, все наши действующие будущие покупатели смогут с хорошим дисконтом не только сделать ремонт, но и приобрести мебель и технику для своей новой квартиры. Более того, мы не ставим ограничений на использование клубных карт, и наши клиенты могут делиться ими со своими родственниками и друзьями", — приводятся в сообщении слова руководителя управления развития коммерческой недвижимости ГК «Инград» Юрия Тараненко.
ГК «Инград» — инвестиционно-девелоперская компания, которая ведет свою деятельность с 2012 года. Она специализируется на строительстве жилых комплексов и микрорайонов комфорт и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. В декабре 2017 года был завершен процесс объединения девелоперских активов «Концерна „Россиум“ — объединенная девелоперская группа стала публичным акционерным обществом, работающим под единым брендом „Инград“. Девелоперский портфель компании составляет 2,5 миллиона квадратных метров.