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Опрос: почти 90% французов поддержат введение запрета на течение салафизм
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Опрос: почти 90% французов поддержат введение запрета на течение салафизм 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Почти 90% французов поддержат введение запрета на радикальное исламское течение салафизм в стране, более 80% выступают за высылку иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром Odoxa.
Согласно результатам исследования, 88% французов поддерживают предложение экс-премьера Франции Мануэля Вальса запретить в стране радикальное мусульманское течение салафизм. Сторонники салафизма выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на Коране и сунне.
Опрос также показывает, что 83% французов выступают за высылку иностранцев, обладающих статусом fiche S, то есть представляющих угрозу национальной безопасности.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что 61% опрошенных поддерживает восстановление режима чрезвычайного положения в стране, а также благосклонно смотрит на введение новых «чрезвычайных мер» по обеспечению безопасности французов, «даже если это приведет к ограничению их свобод».
Опрос проводился 28-29 марта, то есть после атаки во французском департаменте Од, которая произошла на прошлой неделе. В исследовании приняли участие 1009 человек.
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