Разведчики десантно-штурмового соединения ВДВ провели тренировку в горно-лесистой местности

Особое внимание было уделено устройству укрытий в горных условиях, ориентированию на местности по карте и оказанию первой медицинской помощи при различных видах ранений.

На полигоне Раевский под Новороссийском у военнослужащих разведывательных подразделений десантно-штурмового соединения ВДВ завершился очередной этап практических занятий.

В ходе учебных мероприятий в условиях горно-лесистой местности десантники уже отработали вопросы по проведению засад, разведки и поисковых мероприятий.

Особое внимание в ходе занятий было уделено изучению способов устройства укрытий в условиях горного рельефа местности, ориентированию на местности по карте и оказанию первой медицинской помощи при различных видах ранений.

Для создания обстановки, приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.