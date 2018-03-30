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Разведчики десантно-штурмового соединения ВДВ провели тренировку в горно-лесистой местности
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Россия вышлет украинских дипломатов

Разведчики десантно-штурмового соединения ВДВ провели тренировку в горно-лесистой местности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание было уделено устройству укрытий в горных условиях, ориентированию на местности по карте и оказанию первой медицинской помощи при различных видах ранений.
На полигоне Раевский под Новороссийском у военнослужащих разведывательных подразделений десантно-штурмового соединения ВДВ завершился очередной этап практических занятий.
В ходе учебных мероприятий в условиях горно-лесистой местности десантники уже отработали вопросы по проведению засад, разведки и поисковых мероприятий.
Особое внимание в ходе занятий было уделено изучению способов устройства укрытий в условиях горного рельефа местности, ориентированию на местности по карте и оказанию первой медицинской помощи при различных видах ранений.
Для создания обстановки, приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.
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