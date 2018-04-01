Личное первенство в лыжной гонке ВДВ завоевал десантник отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Бурятии

Состязания на лыжах проходили на пересеченной местности и включали в себя отрезки участков, где трасса была подготовлена как для быстрого передвижения коньковым ходом, так и преодоления сложных участков маршрута по лесу.

В ВДВ в течении трех дней шел самый сложный этап Всеармейских соревнований — лыжная гонка в военной форме с дистанцией на 10 километров.

Во состязаниях по военно-прикладному виду спорту золотым призером стал десантник Артем Фарфутдинов из отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, дислоцированной в Республике Бурятия

Состязания на лыжах проходили на пересеченной местности и включали в себя отрезки участков, где трасса была подготовлена как для быстрого передвижения коньковым ходом, так и преодоления сложных участков маршрута по лесу, где можно было передвигаться только классическим ходом.

В соревнованиях по лыжной гонке войскового уровня приняло участие более 200 военнослужащих проходящих военную службу по контракту.