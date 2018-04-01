Ещё
Личное первенство в лыжной гонке ВДВ завоевал десантник отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Бурятии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Личное первенство в лыжной гонке ВДВ завоевал десантник отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Бурятии 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Состязания на лыжах проходили на пересеченной местности и включали в себя отрезки участков, где трасса была подготовлена как для быстрого передвижения коньковым ходом, так и преодоления сложных участков маршрута по лесу.
В ВДВ в течении трех дней шел самый сложный этап Всеармейских соревнований — лыжная гонка в военной форме с дистанцией на 10 километров.
Во состязаниях по военно-прикладному виду спорту золотым призером стал десантник Артем Фарфутдинов из отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, дислоцированной в Республике Бурятия.
Состязания на лыжах проходили на пересеченной местности и включали в себя отрезки участков, где трасса была подготовлена как для быстрого передвижения коньковым ходом, так и преодоления сложных участков маршрута по лесу, где можно было передвигаться только классическим ходом.
В соревнованиях по лыжной гонке войскового уровня приняло участие более 200 военнослужащих проходящих военную службу по контракту.
ТК «Звезда»: последние новости
В России с 1 апреля увеличились социальные пенсии В ВВО состоялись инструкторско-методические сборы по вопросам организации призыва Глава Пентагона рассказал, зачем было нужно отравление Скрипаля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»102
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»178
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ443
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля288
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов29
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение