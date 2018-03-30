С какими долгами нельзя выехать за границу?

О том, с какими долгами нельзя будет выехать за границу, рассказали в администрации Воронежа.

С 1 октября прошлого года вступил в силу закон, увеличивающий в три раза минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу гражданина, имеющего задолженность по налоговым платежам. Теперь долговой порог для неплательщиков составит не 10 тысяч, а 30 тысяч рублей.

Однако для некоторых граждан он останется прежним. Не удастся покинуть страну с долгом на уровне 10 тысяч рублей по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, при взыскании имущественного ущерба и морального вреда вследствие преступления. Во всех перечисленных случаях пострадавшая сторона обычно крайне нуждается в средствах, и даже небольшие суммы являются существенными.

Судебный пристав имеет право ограничить право на выезд должника по заявлению взыскателя или по собственной инициативе. При этом если гражданин через 2 месяца после окончания срока для добровольного возврата средств так и не заплатил всю сумму, судебный пристав может понизить планку «невыезда». В этом случае выезд за границу может оказаться закрытой, даже если сумма долга не превышает 10 тысяч рублей.

Кроме того, закон сокращает срок, проходящий от исполнения должником своих обязательств до разрешения ему выезжать за границу. С октября 2017 года судебный пристав должен будет снять ограничение уже на следующий день после уплаты долга.

Перед выездом за рубеж воронежцам советуют проверить информацию о наличии долгов, чтобы не пришлось разбираться в аэропорту.