Покупателей электромобилей и гибридов в РФ могут освободить от НДС к ноябрю

Покупателей электромобилей и машин с гибридной силовой установкой в России могут освободить от уплаты НДС к ноябрю 2018 года, следует из плана мероприятий в «дорожной карте», утвержденной в правительстве, по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы «Автонет», с которой ознакомились РИА Новости

Минэкономразвития и Так, в качестве наименования мероприятия указано «установление льготного налогового режима для реализации электромобилей и гибридных автомобилей в части установления налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации указанных видов товаров», — исполнители — Минфин Минпромторг с участием АСИ, РВК и рабочей группы «Автонет».

По плану, изменения будут внесены во вторую часть Налогового кодекса РФ к ноябрю 2018 года, в результате ожидается, что будут созданы «стимулы для ускоренного внедрения электромобилей и гибридных автомобилей на рынке Российской Федерации и развития технологий отечественной автопромышленности».

К этому же сроку по плану предполагается установить возможность формирования транспортной накладной в электронном виде, а также особенности осуществления перевозки грузов автомобилями с высокой степенью автоматизации управления, говорится в документе.