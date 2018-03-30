«Автомобили будущего» могут освободить от НДС

Минэкономразвития и Минпромторг. МОСКВА , 30 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова . Покупателей электромобилей и машин с гибридной силовой установкой в России могут освободить от уплаты НДС к ноябрю 2018 года. Такие цели указаны в плане мероприятий в «дорожной карте» правительства по совершенствованию законодательства для обеспечения реализации Национальной технологической инициативы «Автонет». Исполнителями назначены Минфин

Предполагается, что изменения будут внесены во вторую часть Налогового кодекса РФ. Скидка может составить до 18% — именно такой размер НДС на автомобили сегодня применяется в стране. В результате ожидается, что на рынке появится больше электромобилей и гибридных автомобилей, в этом направлении начнет работать и отечественный автопром.

На данный момент Россия не может похвастаться значительной популярностью автомобилей, работающих на альтернативном топливе. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 2016 году было приобретено 74 электромобиля, а в 2017-м — 95, в том числе 29 электрокаров Nissan Leaf (второе место по популярности после продукции компании Tesla).

При этом во всем мире спрос на такие автомобили растет. Так, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей, в Евросоюзе он вырос в четвертом квартале прошлого года более чем на треть. Всего за последний квартал прошлого года в ЕС было зарегистрировано 227,378 тысячи таких авто. Их доля в общем объеме проданных в этот период пассажирских автомобилей составила 6,7%, а всего в прошлом году на рынке ЕС их было 5,7% от общего числа.

Поэтому, по мнению экспертов, мировые автопроизводители будут активно развивать это направление. Например, японский Nissan Motor в рамках стратегии развития направления электромобилей планирует к 2022 финансовому году продавать 1 млн таких машин в год. Согласно прогнозам компании, на данное направление к 2022 году будет приходиться 40% продаж Nissan в Японии и Европе. К 2025 году этот показатель должен достичь в этих регионах 50%, в США он может составить 20-30%, а в Китае — 35-40%.

По прогнозам британской нефтегазовой корпорации ВР, за ближайшие 22 года электромобили в мире составят 15% автопарка. Неудивительно, что российские власти стремятся идти в ногу с прогрессом и развивать перспективное направление, в том числе, путем налоговых льгот. Подобные льготы могут стимулировать спрос на электокары и гибриды в России, полагают опрошенные «Прайм» эксперты.

ПРОРЫВОВ НЕ БУДЕТ

"Прорывов, конечно, не будет, такой транспорт останется нишевым сегментом", — рассуждает аналитик по авторынку "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов . Тем не менее, с учетом того, что в других странах это одно из приоритетных направлений для автоотрасли, Россия рано или поздно тоже придет к тому же, уверен он. Логично, что власти уже задумываются о налоговых мерах стимулирования — на начальном этапе это будет играть важную роль.

Не менее важно и снижение стоимости приобретения и владения подобными автомобилями — сейчас они являются недешевым удовольствием для массового потребителя. Так, популярная модель электромобиля Nissan Leaf у себя на родине и в США стоит порядка 30 тысяч долларов, в России ожидается, что новая версия будет стоить 1,6 млн рублей. «Аудитория покупателей таких авто весьма невелика и для её существенного расширения скидки только в 18% будет мало — цена всё равно останется слишком высокой по сравнению с аналогами с двигателями внутреннего сгорания», — отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал