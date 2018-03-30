Ежемесячной выплатой маткапитала воспользовались всего 45 тюменских семей

В 2018 году появились новые возможности по использованию материнского капитала. Например, семьи с низкими доходами получили право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала в размере 10832 рубля. Еще одна возможность — оплата детского сада или других платных образовательных услуг (в том числе и для старшего ребенка). В Тюменской области с начала года на выплату заявились 45 семей, на оплату детсада — 75.

Цифры невысокие, учитывая показатели рождаемости. Заместитель управляющего региональным отделением пенсионного фонда Виталий Левенков объяснил это тем, что люди не жестко ограничены по срокам, в течение которых могут воспользоваться поддержкой. Можно будет ожидать заявлений и от уже родивших семей. Впрочем, по мнению Левенкова, в дальнейшем если показатели и вырастут, то ненамного.

Но нововведения и в программе маткапитала, и в сфере пенсий часто продиктованы замечаниями граждан. «Очень много было просьб о том, чтобы можно было использовать деньги без ограничений по целям трат. Скажем, семья живет в сельской области, с жильем у нее все в порядке, но нужен транспорт. Им хочется потратить деньги на автомобиль. Кому-то надо сделать ремонт. Законодатели приняли решение с 1 января предусмотреть эту возможность», — говорит Левенков. Следовательно, эта мера поддержки людям нужна, несмотря на невысокое число заявителей.

Еще одной причиной низкой активности можно считать стремление людей потратить маткапитал именно на улучшение жилищных условий. С 2007 года в Тюменской области на это потратили 68 тысяч сертификатов из выданных 102 тысяч. Процент выбора ежемесячных выплат невысок и по стране — он находится на уровне 10%, а тюменский показатель ему немного уступает. То же касается и оплаты детского сада.

Кроме того, число заявителей может быть связано с изначально более высокими доходами тюменских семей, получающих право на материнский капитал. Например, в Кургане запросов на ежемесячные выплаты больше.