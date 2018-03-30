Ещё
«Вживую» или виртуально? Рассказываем о любимых интернет-покупках зауральцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вживую» или виртуально? Рассказываем о любимых интернет-покупках зауральцев 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Роспотребнадзор по Курганской области рассказал о результатах опроса «Дистанционная торговля. Покупаем в интернете», проведенного на сайте ведомства.
Предпочтения зауральцев, принявших участие в опросе, разделились примерно поровну. 49,8% респондентов предпочитают приобретать товары и услуги «вживую», 46,5% опрошенных — через интернет. Наибольшее количество опрошенных — 43,7% — покупают товары по Сети раз в 6 месяцев. Никогда не делали покупки дистанционным способом 14%.
— Чаще всего дистанционно потребители предпочитают записаться на прием к врачу — 30,2%, заказывают бытовую технику и электронику — 22,3%, одежду и обувь — 21,9%, — сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. Большинство участников опроса (84,7%) обращает внимание на размещенную на сайте информацию о продавце. 9,8% респондентов не интересуются такими сведениями. Довольны заказом, сделанным через интернет, остались 80% респондентов, 9,8% — недовольны, 6,9% высказали мнение, что хотели бы лучшего результата.
45.ru: последние новости
Должник заснул на приеме у судебного пристава в Кургане «Вы — ангелы наши, мы будем молиться за вас»: Максим Фадеев написал песню о трагедии в Кемерово После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово на митинг вышли несколько тысяч человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена716
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию630
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги188
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение