Пожилой мужчина из Ломоносовского района пропал по пути из магазина

В Ломоносовском районе активно разыскивают 84-летнего мужчину, который пропал по пути из магазина домой.

Инцидент произошёл утром 28 марта. С заявлением о пропаже человека спустя почти сутки в полицию обратились родственники 84-летнего пенсионера. Они сообщили, что утром прошедшего дня он ушел из садоводства «Городское» рядом с деревней Михайловка в Ломоносовском районе и с тех пор не вернулся домой. Информации о его местонахождении нет.

Очевидцы говорят, что мужчина перед пропажей зашёл в магазин за спиртным. В настоящий момент развёрнута поисковая операция.