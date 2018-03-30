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РСХБ и Петербургский тракторный завод запустили программу для МСП
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РСХБ и Петербургский тракторный завод запустили программу для МСП 

АиФ-Оренбург 52 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Скидка производителя в рамках программы на покупку техники составляет до 10% от ее цены (в зависимости от модели техники и комплектации).
Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Россельхозбанка составляет 15% от стоимости техники, срок кредитования — до 7 лет. Кредитование возможно по льготной ставке с применением государственных программ поддержки субъектов МСП.
Дополнительно для ее участников предлагается сокращение сроков поставки оборудования в два раза — до 45 рабочих дней.
Действие программы распространяется на наиболее востребованное у аграриев обновленное поколение сельскохозяйственной техники «Кировец» серии 744Р, которая обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием посредством широкой сети представительств и дилерских центров (более 50 центров в России и СНГ).
Программа позволяет сократить расходы предпринимателя, связанные с приобретением техники. Общая экономия для бизнеса достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов.
Совместная программа с АО «Петербургский тракторный завод» является продолжением развития партнёрских программ Россельхозбанка с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования, которые направлены на снижение затрат предпринимателей при покупке основных средств и поддержку бизнеса на селе.
Подробнее о программе.
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