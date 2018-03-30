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С начала года в регионе выявлено 52 тыс. единиц контрафакта
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С начала года в регионе выявлено 52 тыс. единиц контрафакта 

Волга Ньюс 1 час назад
По его словам, с начала 2018 г. мобильная группа Самарской таможни выявила около 52 тыс. единиц товара с признаками контрафакта. Только за март проведено восемь таможенных осмотров.
В основном такие товары везут из Казахстана и Киргизии, а страна-производитель, согласно документации, — это Китай.
"Когда мы выявляем контрафакт, то, в первую очередь, определяем такую продукцию по внешним признакам: качество, материалы, упаковка. Потом обращаемся к представителям правообладателей товарных, которые подтверждают или не подтверждают контрафактность продукции, а также предоставляют информацию о причиненном ущербе. К примеру, только Nike оценил ущерб на 60 млн рублей", — рассказал Рустам Тунтаев.
После решения суда товар конфискуется и уничтожается. Ответственность несут и получатель, и перевозчик. Рустам Тунтаев отметил, что в магазины конфискат не передается.
"Тем более, мы не передаем их в детские дома. Как же мы можем поставить конфискат: мы не знаем, какого качества эта продукция, и не знаем, что может случиться после носки такой обуви или одежды", — подчеркнул он.
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