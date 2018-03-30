Ряд условий публичной оферты ООО «ЕТК» признали ущемляющими права потребителей

Солнечногорский городской суд Московской области принял решение о признании ряда условий публичной оферты ООО «Единая Транспортная карта» (ООО «ЕТК») ущемляющими права потребителей по сравнению с нормами действующего российского законодательства, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В своем решении суд согласился с доводами управления и признал требования законными и обоснованными, а именно нарушающими права неопределенного круга потребителей и удовлетворил их в полном объеме. Решение Солнечногорского городского суда Московской области не было оспорено ООО «ЕТК» и вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

ООО «Единая Транспортная Карта» является оператором, осуществляющим реализацию ЕТК «Стрелка» на территории Московской области и оказывает услуги по ее использованию с помощью электронного транспортного приложения. Публичная оферта была утверждена приказом гендиректора ООО «ЕТК» №02/ЭТП от 13 марта 2017 и размещена на официальном сайте https://strelkacard.ru. Она содержала все существенные условия договора, из которых усматривалась воля ООО «ЕТК» заключить договор на указанных условиях с любым потребителем, кто отзовется.

В сентябре 2017 года управлением Роспотребнадзора по Московской области было подготовлено и подано в судебные органы в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей исковое заявление к ООО «ЕТК», с целью признать незаконными оферту, которой предусматривалось обращение залоговой стоимости карты в доход ООО «ЕТК» по истечении 1 (одного) года с даты ее приобретения.

Кроме того, также незаконность действий наблюдалась в офертах, которыми ООО «ЕТК» вменило обязанность потребителям предоставлять чек (квитанцию), полученный при приобретении карты и последнем пополнении карты, для урегулирования спорных ситуаций; а также в офертах, которыми срок удовлетворения требований потребителей был увеличен до 20 дней.

Деятельность управления Роспотребнадзора по Московской области по подаче исковых заявлений в защиту неопределенного круга потребителей направлена, в первую очередь, на создание преюдиции, то есть обязательности для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица.

«Таким образом, любой потребитель, чье право было нарушено указанными положения оферты ООО «ЕТК» вправе обратиться в судебные органы за их защитой», — подчеркивается в сообщении.