Орловские приставы забрали у должников почти 13 млн долгов

В УФСС по Орловской области подвели итоги рейдов по взысканию задолженностей по фискальным платежам, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было отработано 5 100 исполнительных производств, сумма задолженности по которым составила 223 089 тыс. руб. Общая сумма денежных средств, выплаченная должниками достигал 12 миллионов 914 тысяч рублей. Кроме этого 727 исполнительных производств на сумму более 17 миллионов рублей признаны перспективными к фактическому окончанию.

В рамках 79 исполнительных производств составлены акты описи и ареста имущества должников по предварительной оценке на сумму 23 462 тыс. руб. Судебные приставы-исполнители вручили должникам-гражданам 1 982 квитанции на оплату задолженности.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области напоминает гражданам, что неоплаченный вовремя долг может повлечь за собой не только дополнительные расходы в виде взыскания исполнительского сбора, но и меры принудительного взыскания, такие как наложение ареста на имущество, привлечение к административной или уголовной ответственности.

В преддверии майских отпусков также стоит напомнить, что непогашенная задолженность может стать причиной временного ограничения выезда за пределы России

Узнать о наличии задолженности можно на официальном сайте Управления http://www. r57.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».