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Компания «Ростелеком-Розничные системы» запускает новую услугу
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Компания «Ростелеком-Розничные системы» запускает новую услугу 

АиФ 1 час назад
Компания «Ростелеком-Розничные системы» запускает новую услугу «Налоговый вычет», с помощью которой клиенты могут получить денежные средства не выходя из дома. Сервис предоставляет партнер компании ООО «Современные Юридические Решения» (бренд «ПРАВОКАРД»). Услугу можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
Профессиональные юристы берут на себя полный контроль по оформлению подоходного налога: консультируют по налоговому законодательству, готовят комплект документов, оформляют декларацию, избавляют от посещения налоговой инспекции, контролируют ход камеральной проверки и перечисление денежных средств на личный счет.
В центрах «Ростелекома» доступны две опции. Услуга «под ключ» за 2 700 рублей, когда все этапы налогового вычета выполняют юристы: от подготовки пакета документов до отправки готового заполненного комплекта в налоговую инспекцию. С этой опцией клиент получает деньги не выходя из дома на свою банковскую карту. Второй вариант «стандарт» за 550 рублей, когда на всех этапах клиента консультируют налоговые юристы.
-Мы запускаем новый сервис «Налоговый вычет», который доступен на территории всей России. Зачастую получить подоходный налог бывает очень нелегко: как правильно заполнить налоговую декларацию? какие нужны документы? в какую налоговую инспекцию идти? почему не перечисляют деньги? и т. д. Услуга позволит сэкономить силы и время наших клиентов на изучение законодательства, заполнение документов, посещение налоговой инспекции, — прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор «Ростелеком-Розничные системы».
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