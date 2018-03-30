Компания «Ростелеком-Розничные системы» запускает новую услугу

Компания «Ростелеком-Розничные системы» запускает новую услугу «Налоговый вычет», с помощью которой клиенты могут получить денежные средства не выходя из дома. Сервис предоставляет партнер компании ООО «Современные Юридические Решения» (бренд «ПРАВОКАРД»). Услугу можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Профессиональные юристы берут на себя полный контроль по оформлению подоходного налога: консультируют по налоговому законодательству, готовят комплект документов, оформляют декларацию, избавляют от посещения налоговой инспекции , контролируют ход камеральной проверки и перечисление денежных средств на личный счет.

В центрах «Ростелекома» доступны две опции. Услуга «под ключ» за 2 700 рублей, когда все этапы налогового вычета выполняют юристы: от подготовки пакета документов до отправки готового заполненного комплекта в налоговую инспекцию. С этой опцией клиент получает деньги не выходя из дома на свою банковскую карту. Второй вариант «стандарт» за 550 рублей, когда на всех этапах клиента консультируют налоговые юристы.