Wildberries стал крупнейшим российским онлайн-ритейлером

Российская онлайн-площадка Wildberries, которая принадлежит Татьяне и Владиславу Бакальчукам, по итогам прошлого года стала лидером на рынке отечественного e-commerce, следует из исследования Data Insight.

Сейчас на сайте Wildberries более 1,5 млн товаров, свыше 10,5 тыс. брендов (из них 3,6 тыс. появились в 2017 году). Товарами ежедневно интересуются около 2 млн человек, оформляют порядка 120−150 тыс. заказов. Сейчас компания делает ставку на развитие сегмента премиум-товаров, так как спрос на них постоянно увеличивается: в 2017 году прирост продаж составил 15%.

По словам Владислава Бакальчука, товарооборот площадки в 2016 году был 51 млрд руб., в 2017-м — 69,1 млрд руб. Зафиксирован рост на 35% по всем рынкам и на 40% — по России

«Мы продаем то, что хорошо продается. Основное, процентов 80, — это то, с чего мы начинали: одежда, обувь, то, что носят женщины, наши основные покупатели. Логично, что они также покупают вместе с этим детские товары — те же одежду и обувь, подгузники, вещи для новорожденных, питание, игрушки у нас хорошо идут, ювелирные украшения», — отметил Бакальчук.

В 2018 году Wildberries планирует удвоить количество пунктов самовывоза, которых сейчас уже больше тысячи. Также в рамках укрепления логистики планируется завершение строительства склада в Подольске , чтобы ускорить доставку до клиента. Если сейчас в среднем по стране процесс занимает два-три дня с момента заказа, то после открытия доставка будет возможна на следующий день.