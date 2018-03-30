Яндекс запустил в Погоде карту для аллергиков

Команда Яндекс. Погоды объявила о запуске новой возможности сервиса. В веб-версии Яндекс. Погоды для компьютеров и мобильных устройств появилась карта, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе.

Украины, С её помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России Молдову , а также части Белоруссии Казахстана и других соседних государств.

Яндекс. Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет.