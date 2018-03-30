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В бывшем Башкомснаббанке объяснили смену наименования
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В бывшем Башкомснаббанке объяснили смену наименования 

Банки.ру 1 час назад
Стратегия Роскомснаббанка, который ранее вел деятельность как Башкомснаббанк, предусматривает увеличение капитала, активов и расширение клиентской базы за счет развития дистанционных технологий. Об этом рассказали в кредитной организации, комментируя ее переименование.
«Переименование банка — это важный шаг по развитию и совершенствованию бренда с целью сделать его более понятным для российских граждан, — отметил председатель правления банка Флюр Галлямов, чьи слова приводятся в сегодняшнем релизе. — Новое название — ПАО «Роскомснаббанк» — отражает эволюцию его деятельности, укрепление позиций на российском рынке банковских услуг, развитие продуктовой линейки. Стратегия банка предусматривает рост капитала и активов, расширение клиентской базы — прежде всего за счет внедрения технологий дистанционного банковского обслуживания как в розничном секторе, так и в обслуживании корпоративных структур. Новое название будет полноценно отражать эту бизнес-модель».
Напомним, новое название Башкомснаббанка — «Роскомснаббанк» — было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28 марта.
Новость
В опубликованном 30 марта официальном сообщении подчеркивается, что переименование не повлечет каких-либо изменений в обязательствах банка перед клиентами и никак не отразится на условиях действующих договоров. Все действующие договоры, заключенные с ПАО «Башкомснаббанк», в том числе договоры по вкладам и карточным продуктам, расчетно-кассовому обслуживанию, а также условия и тарифы по всем договорам остаются в силе. Переоформлять договоры не нужно.
Также сообщается, что в апреле этого года банк начнет использовать новый сайт rcsb.ru, куда автоматически будут перенаправляться все пользователи с действующего сайта bcsb.ru.
Банк базируется в Уфе и имеет сеть обслуживания в Башкирии, а также представительство в Москве.
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