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Карта для аллергиков с данными о концентрации пальцы в воздухе появилась на «Яндекс. Погоде»
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Карта для аллергиков с данными о концентрации пальцы в воздухе появилась на «Яндекс. Погоде» 

Агентство «Москва» 1 час назад
На сервисе «Яндекс. Погода» появилась карта для аллергиков, отображающая концентрацию пыльцы в воздухе, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».
«На «Яндекс. Погоде» появилась карта, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. С ее помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта сообщает о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также части Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств», — говорится в сообщении.
Уточняется, что «Яндекс. Погода» показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперед. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчете ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.
«На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону. Кроме того, учет актуального прогноза погоды позволяет «Яндекс. Погоде» сообщать даже о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Москве может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут в городе. Прогноз максимально детализирован, он рассчитывается с точностью до районов города», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что составить представление об уровне аллергической опасности помогут короткие уведомления на карте пыльцы — скоро они появятся и на главной странице «Яндекс. Погоды».
«А советы «Яндекс. Здоровья» подскажут, какие меры стоит принять в сезон аллергии. При желании на «Яндекс. Здоровье» можно через интернет проконсультироваться с врачом-аллергологом. Карта пыльцы вместе с картами температуры, давления и ветра доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств», — заключили в пресс-службе.
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