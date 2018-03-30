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При Ельцине россияне болели гриппом в 150 раз чаще
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При Ельцине россияне болели гриппом в 150 раз чаще 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Чем сейчас.
Заболеваемость гриппом в России за последние 20 лет снизилась почти в 150 раз. По мнению представителей Минздрава, этому способствовало увеличение охвата граждан вакцинацией, передает "Уралинформбюро".
Согласно отчету министерства, в 1997 году на 100 тысяч человек приходилось 5173,8 случая заболеваемости гриппом, а в 2017-м — 34,9 случая.
Эксперты, впрочем, видят еще одну причину в столь существенном сокращении показателя — в соответствии с современной методикой ведения статистики гриппом сейчас называют только подтвержденные анализами случаи.
Что касается охвата вакцинацией, в минувшем году был установлен рекорд по количеству сделанных прививок против гриппа — их получили 67,4 миллиона человек (46,6% населения). 20 лет назад вакцинацию прошли 4,8 миллиона россиян, то есть почти в 14 раз меньше, пишут "Известия".
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