При Ельцине россияне болели гриппом в 150 раз чаще

Чем сейчас.

Заболеваемость гриппом в России за последние 20 лет снизилась почти в 150 раз. По мнению представителей Минздрава, этому способствовало увеличение охвата граждан вакцинацией, передает "Уралинформбюро"

Согласно отчету министерства, в 1997 году на 100 тысяч человек приходилось 5173,8 случая заболеваемости гриппом, а в 2017-м — 34,9 случая.

Эксперты, впрочем, видят еще одну причину в столь существенном сокращении показателя — в соответствии с современной методикой ведения статистики гриппом сейчас называют только подтвержденные анализами случаи.