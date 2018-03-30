Детская корзина: сколько стоит обеспечить ребенка самым необходимым 

Стоимость детской корзины подсчитали аналитики крупного сайта коммерческих объявлений. Телеканал «МИР 24» решил узнать, сколько потребуется денег для того, чтобы обеспечить младенца, дошкольника и школьника самым необходимым.
Грудное вскармливание или смеси:
рекомендации врачей и психологов
Дороже всего собрать вещи в Москве. Для младенцев стоимость корзины составляет 38,5 тысяч рублей, для дошкольников — почти 33 тысячи, а школьников — более 22 тысяч.
В корзину для младенцев аналитики включили одежду и такие важные товары как: автокресло, детская мебель, коляска, игрушки, постельное белье, товары для кормления и купания. Именно поэтому она оказалась самой дорогой.
Самые высокие цены на детские вещи после Москвы — в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Здесь набор обойдется в 33 тысячи рублей. Минимальная цена корзины в Омске — 20 тысяч.
Самые дорогие корзины для дошкольников также в Москве и Ростове-на-Дону, самые бюджетные — в Омске и Саратове.
Среди городов с самими дорогими товарами для школьников лидируют Москва, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Замыкает рейтинг — Саратов и Ульяновск, где собрать ребенка в школу и купить все необходимые вещи стоит вдвое дешевле — чуть больше 11 тысяч рублей.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM