Детская корзина: сколько стоит обеспечить ребенка самым необходимым

Стоимость детской корзины подсчитали аналитики крупного сайта коммерческих объявлений. Телеканал «МИР 24» решил узнать, сколько потребуется денег для того, чтобы обеспечить младенца, дошкольника и школьника самым необходимым.

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Дороже всего собрать вещи в Москве . Для младенцев стоимость корзины составляет 38,5 тысяч рублей, для дошкольников — почти 33 тысячи, а школьников — более 22 тысяч.

В корзину для младенцев аналитики включили одежду и такие важные товары как: автокресло, детская мебель, коляска, игрушки, постельное белье, товары для кормления и купания. Именно поэтому она оказалась самой дорогой.

Самые высокие цены на детские вещи после Москвы — в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Здесь набор обойдется в 33 тысячи рублей. Минимальная цена корзины в Омске — 20 тысяч.

Самые дорогие корзины для дошкольников также в Москве и Ростове-на-Дону, самые бюджетные — в Омске и Саратове

Среди городов с самими дорогими товарами для школьников лидируют Москва, Ростов-на-Дону и Екатеринбург . Замыкает рейтинг — Саратов и Ульяновск , где собрать ребенка в школу и купить все необходимые вещи стоит вдвое дешевле — чуть больше 11 тысяч рублей.

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