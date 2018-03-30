Областные бренды получат российский экспортный стандарт «Made in Russia»

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного правительства, на презентации единого зонтичного бренда «Made in Russia», прошедшей в рамках заседания совета по развитию экспорта и импортозамещению Ленинградской области , представители Российского экспортного центра сообщили, что участниками программы продвижения отечественных товаров на перспективных рынках могут стать представители не только крупного, но и среднего и малого бизнеса.

Отмечается, что добровольную сертификацию, которая подтверждает не только безопасность, но и соответствие продукции международным требованиям, уже прошел Тихвинский вагоностроительный завод. Теперь предприятие сможет значительно снизить расходы на продвижение продукции на зарубежных рынках.